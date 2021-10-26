В Сочи суд арестовал 11 тысяч земельных участков, на которых построены жилые дома
Центральный районный суд Сочи арестовал более 11 тысяч земельных участков, на которых построены частные жилые дома. Данное решение было принято в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве
Центральный районный суд Сочи арестовал более 11 тысяч земельных участков, на которых построены частные жилые дома. Данное решение было принято в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
По версии следствия, неустановленные лица с помощью подложных документов приобрели права собственности на участки, которые были образованы на землях, ранее входивших в Сочинский национальный парк, сообщает «Российская газета».
Многие собственники арестованных судом участков сообщили, что данное решение их шокировало, так как они владеют этой землей еще со времени СССР. Например, жительнице Сочи Людмиле Шафранской землю дали в 1986 году, а в 1993 году она получила документ о праве собственности. В 2013 году женщина официально ввела в эксплуатацию дом, построенный на этом участке. Все документы были оформлены через БТИ. Шафранская отметила, что этот дом является единственным ее жильем.
В мэрии Сочи арест 11 тысяч земельных участков пока не комментируют.