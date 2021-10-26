В Балтийске и Видном практически одновременно произошел взрыв газа в жилых домах
В Балтийске взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома. Почти во всем доме взрывной волной выбило окна. После взрыва начался пожар, а жильцам пришлось эвакуироваться через окна
В России в течение одного часа произошли взрывы в жилых домах сразу в двух городах. Это Балтийск Калининградской области и Видное Московской области.
В Балтийске взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома. Почти во всем доме взрывной волной выбило окна. После взрыва начался пожар, а жильцам пришлось эвакуироваться через окна.
РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по области сообщает, что в результате происшествия пострадал один человек.
В подмосковном Видном также произошел взрыв газа в пятиэтажке на Советской улице. В результате происшествия обрушилась стена дома. По разным данным, пострадали от пяти до восьми человек.
Основной версией происшествия считается утечка газа из-за деформации стены. В настоящее время на месте взрыва газа работают сотрудники экстренных служб и следователи
Напомним, что днем ранее в Набережных Челнах взорвался газ в квартире пятиэтажного дома на улице Татарстана. В результате происшествия погибла 22-летняя девушка, еще четыре человека пострадали.