Голландский суд постановил передать найденное в Крыму «скифское золото» Украине
Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», которая включает в себя около двух тысяч экспонатов. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2014 года
Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию «скифского золота», которая включает в себя около двух тысяч экспонатов. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось с 2014 года.
Судья сообщил, что данный вердикт еще может быть обжалован в Верховном суде Нидерландов, а пока коллекция останется в стране.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама «возмутительным, несправедливым и неправовым, но ожидаемым». Чиновник сравнил вердикт суда с рейдерским захватом.
«Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев», - написал Сергей Аксенов в своем Telegram.
Судью крымский чиновник обвинил в том, что он наплевал на справедливость и пошел на поводу у «истеричных требований представителей киевского режима».
Коллекцию «скифского золота» вывезли из четырех крымских музеев на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердам в феврале 2014 года. После вхождения полуострова в состав России в марте того же года голландский музей не стал передавать ценную коллекцию ни Украине, ни России, пока ее судьбу не решит суд.