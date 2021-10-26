Минцифры потратит 487 млн рублей на создание «суперпредложения» для чиновников
Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на создание «суперприложения» для чиновников. Начальная стоимость контракта составляет 487,7 млн рублей
Минцифры разместило на портале госзакупок тендер на создание «суперприложения» для чиновников. Начальная стоимость контракта составляет 487,7 млн рублей.
Согласно тендерной документации, «суперприложение» для государственных служащих должно объединить мессенджер, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервис по работе с задачами и поручениями, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.
Руководитель департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов сообщил «Коммерсанту», что чиновники смогут устанавливать «суперприложения» на личные гаджеты с учетом требований по информационной безопасности.
Данную систему министерство разрабатывает с целью «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков». Первыми пользоваться «суперприложением» начнут сотрудники Минцифры, Росстата, Пенсионного фонда, Минэкономразвития и фельдъегерской службы.
В настоящее время государственные ведомства пользуются программным обеспечением Microsoft Exchange Server, однако из-за санкций со стороны Запада российские власти вынуждены уходить от иностранных решений в сторону отечественных разработок.