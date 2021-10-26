26 октября 2021, 13:40
В Хабаровске на строящееся здание поликлиники упал башенный кран. Один человек погиб
В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибший был разнорабочим, а в больницу доставили крановщика
Фото: dvnovosti.ru
В Хабаровске на строящееся здание детской поликлиники упал башенный кран. Инцидент произошел в Прибрежном микрорайоне на улице Вавилова.
В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибший был разнорабочим, а в больницу доставили крановщика, сообщает Znak.com.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.