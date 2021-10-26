Властям Петербурга пришлось опровергать «фейк-ньюс» о многократном повышении стоимости проезда в нерабочие дни
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал опровержение новости о многократном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал опровержение новости о многократном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
Сатирическое издание ИА «Панорама», которое публикует шуточные новости, ранее сообщило, что губернатор северной столицы Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в общественном транспорте повысится в несколько раз, чтобы граждане как можно реже пользовались городским транспортом. Так, стоимость одной поездки на трамвае, троллейбусе и автобусе якобы составит 250 рублей, а на метро -550 рублей.
Новость вызвала широкий общественный резонанс, из-за чего чиновникам пришлось официально опровергать «фейк-ньюс». В Смольном заверили, что с 30 октября по 7 ноября стоимость поездок в общественном транспорте останется прежней.