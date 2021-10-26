Российские власти уточнили правила присвоения QR-кодов переболевшим коронавирусом гражданам
Российские власти уточнили порядок получения QR-кодов после перенесенного коронавируса. Ранее многие граждане пожаловались, что коды «ковидной безопасности» могут получить только привитые граждане
Российские власти уточнили порядок получения QR-кодов после перенесенного коронавируса. Ранее многие граждане пожаловались, что коды «ковидной безопасности» могут получить только привитые граждане.
Глава управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова в интервью порталу Myslo уточнила, что QR-код о перенесенном заболевании можно получить только в том случае, если гражданин обращался за медицинской помощью после получения положительного ПЦР-теста.
Отметка о перенесенном COVID-19 появляется на портале «Госуслуги» только в том случае, если человек после получения результатов теста на COVID-19 обращается к врачу и специалист подтверждает его диагноз. Внести информацию о коронавирусе в историю болезни с определенной кодировкой может только врач.
Соответственно, россияне которые не сообщали медикам о своей болезни и лечились самостоятельно, не могут получить QR-код, который теперь необходимо предоставлять при посещении общественных мест.