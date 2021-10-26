Школа кино и телевидения «Останкино» отчислила студентов за «лайки» комментария с критикой
Нескольких студентов «Высшей школы кино и телевидения „Останкино“» отчислили из-за того, что они поставили «лайки» под негативным комментарием об учебном заведении в соцсети Instagram
Нескольких студентов «Высшей школы кино и телевидения „Останкино“» отчислили из-за того, что они поставили «лайки» под негативным комментарием об учебном заведении в соцсети Instagram. Сейчас страница школы в соцсети закрыта, в руководство отказывается встречаться с бывшими студентами для решения проблемы.
Студентка Алина Темирчиева рассказала телеграм-каналу «Можем объяснить», что несколько учащихся были отчислены из-за «лайка» под комментарием о переносе занятий под предлогом антиковидных ограничений. «Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко….», - объяснили причину отчисления сотрудники школы.
Пропуска студентов, «лайкнувших» негативный комментарий, были аннулированы, охранник отказывается их пускать в здание, а директор школы Любовь Соколова отказывается общаться с учащимися, которые теперь пытаются вернуть деньги за обучение. Отметим, что обучение в школе «Останкино» стоит 352 тысяч рублей.
«Отчислить студентов за лайк - что-то из ряда вон выходящее. Сегодня я ездила туда, но меня не пустили ни к директору, ни в учебную часть. На охране мне сказали, что все, учредитель позвонил и сказал: гнать вас в шею», - возмутилась студентка Алиса Тимченко.
Директор школы Любовь Соколова и гендиректор Александр Кузнецов при этом отказываются общаться не только с отчисленными студентами по вопросу возврата денег за обучение, но и с журналистами. Кроме того, школа «Останкино» закрыла свою страничку в Instagram, чтобы пользователи не смогли писать комментарии о ситуации с отчислением студентов за «лайки».