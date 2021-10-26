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Общество
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26 октября 2021, 11:55

В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки

В России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 316 019 человек

В России побит очередной рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
Фото: nts-tv.com

В России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 316 019 человек.

За прошедшие сутки в результате осложнений скончались 1106 человек. Это рекордный показатель смертности от коронавируса с начала пандемии.

В Москве по состоянию на утро 26 октября выявили 6074 новых случаев заражения, в Петербурге – 2735, в Московской области – 2930, в Самарской области – 1278. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших.

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