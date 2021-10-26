26 октября 2021, 11:48
В Севастополе практически закончились все свободные койки для ковидных пациентов
Глава Севасптополя сообщил, что власти задействовали свой последний резерв по койкам. «Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина», - отметил чиновник
Фото: Севинформбюро
В Севастополе практически закончились все свободные койки в отделениях для ковидных пациентов. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Глава Севасптополя сообщил РБК, что власти задействовали свой последний резерв по койкам. «Разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина», - отметил чиновник.
Развожаев также добавил, что нынешняя эпидемическая ситуация в Севастополе стала самой тяжелой за все время пандемии коронавируса.
По данным на утро 26 октября, в Севастополе было выявлено 330 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 14 человек. В целом в республике Крым зарегистрировано 662 новых случаев заражения, 17 человек скончались.