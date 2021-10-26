26 октября 2021, 11:41
В России растет доля бездетных женщин. Это приведет к демографическому коллапсу
Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский отметил, что материнская смертность за почти двухлетнюю пандемию коронавируса существенно выросла
Фото: happywivesclub.com
В России в ближайшие годы доля бездетных женщин увеличится в два раза, что приведет к демографическому коллапсу.
Опрошенные «Коммерсантом» социологи и экономисты считают, что демографические проблемы в Россси усугубила пандемия коронавируса. эта инфекция серьезно отразилась на здоровье женщин. Вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский отметил, что материнская смертность за почти двухлетнюю пандемию коронавируса существенно выросла. Также продолжает ухудшаться соматическое и репродуктивное здоровье женщин.
Согласно прогнозу социологов, доля бездетных женщин в России увеличится с нынешних 8 до 15%. Россия по этому показателю фактически приблизится к среднеевропейскому уровню.