СКР назвал две основные версии взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах
Следственный комитет России назвал основные версии взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Это некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования
Следственный комитет России назвал основные версии взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Это некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
В СКР рассказали агентству ТАСС, что взрыв произошел в квартире, в которой проживает мужчина, состоящий на учете у врача-нарколога из-за алкоголизма. Следствие установилось, что еще в 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, поэтому на его газопровод была установлена металлическая заглушка.
Предположительно, мужчина мог сделать несанкционированную врезку в газопровод, что привело к утечке газа.
Напомним, что в результате взрыва газа в пятиэтажке на улице Татарстана один человек погиб, четверо пострадали. Трое находятся в реанимации.