Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала смелым человеком программиста, передавшего записи пыток заключенных
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала «проявлением смелости» поступок бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный видеоархив ФСБ и ФСИН с пытками заключенных
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала «проявлением смелости» поступок бывшего заключенного Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный видеоархив ФСБ и ФСИН с пытками заключенных.
В эфире радиостанции «Вести FM» омбудсмен заявила, что Савельев «проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению».
Татьяна Москалькова также заявила, что программист является главным свидетелем, который фиксировал факты издевательств над заключенными, и может обладать той информацией, которая будет полезна для» глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных».
Напомним, что Сергей Савельев работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице ФСИН в Саратове, когда отбывал девятилетний срок заключения по обвинению в перевозке наркотиков. После освобождения программист передал Gulagu.net архив записей пыток, избиений и изнасилований заключенных на 40 Гб.
В настоящее время Савельев находится под защитой во Франции. Российские силовики объявили его в розыск по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. «Гостайной» российские власти считают тот самый видеоархив, который доказывает существование «пыточного конвейера» в учреждениях ФСИН России.