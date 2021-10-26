26 октября 2021, 08:19
В больнице скончалась одна из пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Набережных Челнах
Накануне спасатели извлекли девушку живой из-под завалов. По дороге в больницу пострадавшей стало хуже, а госпитализирована девушка была уже в состоянии клинической смерти
Фото: vm.ru
В больнице Набережных Челнов скончалась одна из пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме.
Накануне спасатели извлекли девушку живой из-под завалов. По дороге в больницу пострадавшей стало хуже, а госпитализирована девушка была уже в состоянии клинической смерти, сообщает ТАСС.
Таким образом, в результате взрыва газа в пятиэтажке один человек погиб, пятеро пострадали. Три человека находятся в реанимации.
Согласно основной версии, взрыв произошел в квартире пенсионера, которому отключили газ за неуплату. Следователи полагают, что мужчина осуществил незаконную врезку в газовую трубу, что привело к утечке газа и последующему взрыву.