26 октября 2021, 08:12
В британском Оксфорде убили российского программиста
В британской полиции уточнили, что убийство российского программиста было совершено в оксфордском пригороде Ботли. Подозреваемый задержан – это 33-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия
Фото: news.ru
В британском Оксфорде неизвестные напали на IT-специалиста из России Леонида Лабошина. 31-летний мужчина от полученных ножевых ранений скончался.
В британской полиции уточнили, что убийство российского программиста было совершено в оксфордском пригороде Ботли. Подозреваемый задержан – это 33-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.
По данным СМИ, Леонид Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Он работал в Оксфордском университете.