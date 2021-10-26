В Приморском крае главврача больницы уволили за продажу сертификатов о вакцинации
В Приморском крае уволили главного врача Шкотовской центральной районной больницы (ЦРБ) по итогам проверки, которая проводилась по факту поступившей информации о продаже сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции
В Приморском крае уволили главного врача Шкотовской центральной районной больницы (ЦРБ) по итогам проверки, которая проводилась по факту поступившей информации о продаже сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.
В правительстве региона сообщили, что в Шкотовской ЦРБ гражданам оформляли сертификаты о прививке против COVID-19 без проведения фактической вакцинации. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении, сообщает Znak.com.
В кабмине также сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В настоящее время правоохранители устанавливают степень ответственности за выдачу фальшивых сертификатов каждого подозреваемого сотрудника больницы.