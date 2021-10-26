Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу 8 ноября. Тогда же гражданам начнут выдавать сертификаты нового образца
Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации против коронавируса и перенесенном заболевании. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу 8 ноября. Тогда же гражданам начнут выдавать сертификаты нового образца.
Сертификаты, оформленные до этого числа, автоматически изменятся на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года, сообщили в министерстве.
Утвержденный сертификат будет включать персональные данные привитого гражданина: полное имя, дату рождения, пол, адрес проживания и дату вакцинации. Также в сертификате будет содержаться QR-код, необходимый для посещения различных общественных мест.
Кроме того, медики будут вносить в документ сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании. Запись формируется сразу на русском и английском языках.
Напомним, что ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости предоставлять россиянам два оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса.