Управделами заключило контракт на организацию питания иностранных гостей с ООО «МСК». Эту фирму связывают с «поваром Путина»
Управление делами президента заключило госконтракт на организацию питания иностранных делегаций и участников выездных мероприятий с участием Владимира Путина стоимостью 24,3 млн рублей с ООО «МСК»
Управление делами президента заключило госконтракт на организацию питания иностранных делегаций и участников выездных мероприятий с участием Владимира Путина стоимостью 24,3 млн рублей с ООО «МСК».
Телеграм-канал «Можем объяснить» пишет, что ООО «МСК» была зарегистрирована в 2018 году и сразу же стала получать господряды Управделами президента. За три года с момента основания фирма заключила десять контрактов на 150 млн рублей, в том числе и на организацию новогоднего банкета в Кремле.
По данным телеграм-канала, ООО «МСК» может быть связана с прокремлевски бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», чьи структуры регулярно получают госконтракты на организацию питания в школах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях.
Источник «Можем объяснить» в правоохранительных органах сообщил, что еще в 2019 году учредитель «МСК» Данила Аксютин числился сотрудником фирмы Евгения Пригожина «Конкорд М», которая ранее выигрывала госконтракты на организацию банкетов в Кремле.