Ивановская область вводит въезд в регион по QR-кодам для иногородних граждан
Власти Ивановской области вслед за Севастополям вводят въезд в регион по QR-кодам, которые могут оформить привитые от коронавируса и переболевшие граждане. Соответствующие меры принимаются в связи с введением режима нерабочих дней
Власти Ивановской области вслед за Севастополям вводят въезд в регион по QR-кодам, которые могут оформить привитые от коронавируса и переболевшие граждане. Соответствующие меры принимаются в связи с введением режима нерабочих дней.
В Ивановской области планируют таким образом ограничивать въезд иногородних туристических групп на автобусах. Руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин сообщил «Коммерсанту», что транзитное движение автобусов разрешат, но останавливаться в Ивановской области они смогут. Исключение составят лишь автобусы со всеми привитыми или переболевшими туристами.
Ранее блокпосты начали устанавливать на въезде в Севастополь, так как в Крыму из-за нерабочих дней ожидается наплыв туристов. У граждан, въезжающих на автомобилях, будут требовать предоставить сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты или справки о перенесенном заболевании.