26 октября 2021, 02:40
Причиной взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах могла стать нелегальная врезка в газовую трубу
Источник в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в квартире, в которой проживал пожилой мужчина. Согласно предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату
Фото: РИА Новости
Причиной взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Набережных Челнах (Татарстан) могло стать самовольное подключение к газовой трубе.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в квартире, в которой проживал пожилой мужчина. Согласно предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату. Коммунальщики установили специальную заглушку. Судя по всему, мужчина пытался самостоятельно подключиться к газовой трубе, сделав несанкционированную врезку.
Самостоятельное подключение оказалось негерметичным, в результате чего произошла утечка газа и взрыв.
Власти Набережных Челнов сообщают, что в результате происшествия пострадали пять человек. Взрывом были повреждены шесть квартир.