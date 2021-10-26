Более 400 заключенных саратовской колонии написали заявления в СКР об издевательствах
Более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления о применении к ним насилия. Адвокат арестантов Снежана Мунтян сообщила, что в заявлениях речь идет о пытках в печально известной туберкулезной больнице №1 при ФСИН (ОТБ-1)
Более 400 заключенных саратовской колонии №13 написали заявления о применении к ним насилия. Адвокат арестантов Снежана Мунтян сообщила, что в заявлениях речь идет о пытках в печально известной туберкулезной больнице №1 при ФСИН (ОТБ-1), а также об избиениях и вымогательстве денег непосредственно в колонии.
Снежана Мунтян также рассказала агентству ТАСС, что более 20 заключенных саратовских колоний обратились к ней в связи с давлением на них из-за заявлений о пытках в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1). По словам юриста, арестанты хотят написать заявления в СКР, однако сотрудники администрации ИК-13 оказывают на них сильное давление с целью заставить их оказаться от своих планов.
Напомним, что ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи изнасилований и пыток арестантов в саратовской ОТБ-1 из секретного архива ФСБ и ФСИН, который им передал бывший заключенный-программист Сергей Савельев. Последнего российские власти объявили в розыск по обвинению в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.