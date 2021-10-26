26 октября 2021, 01:39
Претендентом на премию «Оскар» от России стала картина «Разжимая кулаки»
Главной героиней картины «Разжимая кулаки» является девушка по имени Ада, которая живет в городке Мизур в республике Северная Осетия. Героиня пытается сбежать от отцовской опеки и начать самостоятельную жизнь
Фото: ru.kinorium.com
Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвинули на престижную американскую премию «Оскар» от России. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Российского Оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай.
Главной героиней картины «Разжимая кулаки» является девушка по имени Ада, которая живет в городке Мизур в республике Северная Осетия. Героиня пытается сбежать от отцовской опеки и начать самостоятельную жизнь.
Кира Коваленко является выпускницей мастерской Александра Сокурова. Ранее фильм «Разжимая кулаки» удостоился Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.