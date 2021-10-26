Уголовное дело против Марины Раковой может быть следствием ее конфликта с ИД «Просвещение»
Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова могла стать фигуранткой уголовного дела из-за конфликта с издательством «Просвещение», которое получает крупные государственные контракты
Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова могла стать фигуранткой уголовного дела из-за конфликта с издательством «Просвещение», которое получает крупные государственные контракты.
В совместном расследовании The Bell и «Медузы» (издание включено в реестр инагентом) говорится, что основным проектом Марины Раковой в образовательном ведомстве были «Кванториумы» ― сеть бесплатных детских учебных центров по перспективным направлениям. Этот проект финансируется из федерального и региональных бюджетов при поддержке крупнейших российских компаний.
Марина Ракова направила проект «Кванториумов» в Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 2014 году, а через год его одобрил наблюдательный совет под руководством президента Владимира Путина. В 2018 году Ракова стала заместителем министра просвещения, а «Кванториумы» внесли в национальный проект «Образования».
Реализацией проекта занимался подведомственный Минпросвещения «Фонд новых форм развития образования», руководитель которого Максим Инкин сейчас также является фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег.
The Bell пишет, что Марине Раковой и ее проекту покровительствовал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Люди чиновника активно продвигали «Кванториумы». Также издание отмечает, что именно Белоусов помог Раковой после ухода из Минпросвещения занять должность вице-президента Сбербанка.
Сразу пять источников The Bell утверждают, что до ухода Марины Раковой из правительства у нее был конфликт с издательством «Просвещение», поставляющим учебники в российские школы в рамках госконтрактов.
Конфликт возник из-за желания «Просвещения» монопольно поставлять оборудование в детские технопарки. Общая стоимость госзаказа для всех технопарков могла составлять 14,1 млрд рублей, поэтому эти контракты хотели получить многие.
Кроме того, Марина Ракова постоянно выступала против поставщиков, которых лоббировало «Просвещение», а также отстаивала высокие требования к поставляемой в общеобразовательные школы технике.
В 2011 году небольшое издательство «Олма Медиа» сенатора Олега Ткача и его партнера Владимира Узуна купило ИД «Просвещение» у правительства за 2,25 млрд рублей. При этом издательство частично покупалось на заемные средства банка СМП, который контролируют миллиардеры и друзья президента Аркадий и Борис Ротенберги. Сейчас основными бенефициарами «Просвещения» считаются Олег Ткач и Владимир Узун.
«Ракова, будучи замглавы Минпросвещения, позволяла себе открыто спорить, не слушала. Характер у нее жесткий. Но для Ткача такое обращение — это не по понятиям», - заявил один из источников The Bell.
«Медуза» в свою очередь сообщает, что у Марины Раковой был конфликт и с начальницей – тогдашней главой Минпросвещения Ольгой Васильевой, которая лоббировала интересы ИД «Просвещение» и фактически превратила его в полную монополию. Кроме того, Ракова выступала за внедрение цифровых учебных материалов, однако «Просвещение», которое зарабатывает на обычных бумажных учебниках, выступало категорически против.
Ранее «Медуза» также сообщила, что в основу уголовного дела Марины Раковой, которую обвиняют в хищении десятков миллионов рублей из бюджета, легла экспертиза, которую проводили сотрудники Российской академии образования (РАО). Сейчас эту структуру возглавляет экс-министр Ольга Васильева, с которой у Марины Раковой был конфликт.