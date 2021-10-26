26 октября 2021, 00:34
Латиноамериканская актриса Наталья Орейро получила российское гражданство
Популярная латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро получила российское гражданство. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российского паспорта Наталье Орейро и ее сыну
Фото: dambul.org
Популярная латиноамериканская актриса и певица Наталья Орейро получила российское гражданство.
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российского паспорта Наталье Орейро и ее сыну Мерлину.
Отметим, что 41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании.
Еще в 2020 году актриса сообщила своим подписчикам в соцсетях, что подала документы на получение российского паспорта, так как у нее «много связей» с нашей страной. При этом жить в России Орейро не планирует.
Напомним, что российское гражданство уже имеют голливудский актер Стивен Сигал и французский актер Жерар Депардье.