Microsoft выявила более 22 тысяч атак российских хакеров на технологические компании
Хакерская группировка Nobelium, которую связывают со Службой внешней разведки России (СВР) в период с июля по октябрь 2021 года провела более 22,8 тысячи кибератак на технологические компании
Хакерская группировка Nobelium, которую связывают со Службой внешней разведки России (СВР) в период с июля по октябрь 2021 года провела более 22,8 тысячи кибератак на технологические компании.
Вице-президент компании Microsoft Том Берт заявил, что кибератаки были направлены на реселлеры и организации, предоставляющие услуги в сфере облачных сервисов. По данным специалистов Microsoft, хакеры пытались с помощью фишинга и подбора паролей получить прямой доступ к IT-системам клиентов этих компаний.
Такие атаки начались еще в мае 2021 года. Эксперты по кибербезопасности Microsoft с тех пор уведомили о кибератаках более 140 реселлеров и поставщиков технологических услуг. Данные 14 компаний были скомпрометированы.
С 1 июля по 19 октября хакеры из Nobelium атаковали еще 609 клиентов Microsoft. Всего было совершено 22 868 атак, но только малая часть из этих были успешными.
В Microsoft считают, что хакеры из группировки Nobelium связаны со Службой внешней разведки (СВР). Эта же группировка ответственная за атаки на клиентов SolarWinds.
Напомним, что хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds стали поводом для введения властями США санкций против шести технологических компаний из России. По версии Минфина США, эти компании оказывают помощь российским спецслужбам в осуществлении кибератак.