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Общество
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25 октября 2021, 19:07

В Набережных Челнах в пятиэтажке прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Взрывом были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, а обломки дома разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили, сообщают очевидцы

В Набережных Челнах в пятиэтажке прогремел взрыв. Есть пострадавшие
Фото: chelny-izvest.ru

В Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Взрывом были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, а обломки дома разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили, сообщают очевидцы.

Власти сообщили, что по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое – это дети. Пострадавшим понадобилась госпитализация, как минимум один человек находится в тяжелом состоянии. Еще 32 жильца дома были эвакуированы. Также сообщается, что под завалами могут находиться не менее трех человек.

Telegram-канал «Татмедиа» уточняет, что взрыв прогремел на кухне квартиры одинокого пожилого мужчины.

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