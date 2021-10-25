25 октября 2021, 19:07
В Набережных Челнах в пятиэтажке прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Взрывом были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, а обломки дома разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили, сообщают очевидцы
Фото: chelny-izvest.ru
В Набережных Челнах в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв. Взрывом были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, а обломки дома разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили, сообщают очевидцы.
Власти сообщили, что по предварительным данным, в квартире на четвертом этаже взорвался газ. В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое – это дети. Пострадавшим понадобилась госпитализация, как минимум один человек находится в тяжелом состоянии. Еще 32 жильца дома были эвакуированы. Также сообщается, что под завалами могут находиться не менее трех человек.
Telegram-канал «Татмедиа» уточняет, что взрыв прогремел на кухне квартиры одинокого пожилого мужчины.