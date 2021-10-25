В России суд впервые назначил компенсацию морального вреда за «сторис» в Instagram
В суд обратился житель Тюменской области, которому не понравились «сторис» его бывшей супруги. После развода женщина стала публиковать в своем Instagram «сторис» о том, как экс-муж пытается выселить ее вместе с детьми из квартиры
В России заявитель впервые выиграл дело о причинении морального вреда из-за «сторис» в социальной сети Instagram.
В суд обратился житель Тюменской области, которому не понравились «сторис» его бывшей супруги. После развода женщина стала публиковать в своем Instagram «сторис» о том, как экс-муж пытается выселить ее вместе с детьми из квартиры и отобрать машину. Также она неоднократно рассказывала подписчикам, что бывший супруг не платит алименты на детей, и заявила, что он в браке жил за ее счет.
Мужчина обратился в суд с просьбой обязать бывшую жену опубликовать опровержение сведений, которые порочат его честь и достоинство. Само опровержение должно было «висеть» в аккаунте ответчицы в течение года. Кроме того, истец потребовал компенсации в размере 30 тысяч рублей.
Суд первой инстанции отказался удовлетворить исковые требования жителя Тюмени. Тогда мужчина подал апелляцию и предоставил в вышестоящую инстанцию в качестве доказательств своей правоты справки о доходах, банковские чеки об уплате алиментов, оплате ипотеки за квартиру и услуг образования для детей.
Коллегия по гражданским делам Тюменского областного обязала ответчицу опубликовать опровержение в инстаграме и не удалять его в течение суток, а также выплатить бывшему мужу 5 тысяч рублей.