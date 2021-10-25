В России импортные автомобили с начала года подорожали в среднем на 20%
Так, в компании по продаже автомобилей «Авилон» сообщили, что причинами роста цен стал дефицит как самих машин, так и комплектующих, а также инфляция и обновление моделей
В России стоимость новых автомобилей с начала 2021 года выросла на 20%. Некоторые модели и вовсе подорожали на 40%.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на данные дилеров сообщает, что подержанные автомобили также подорожали примерно на 20%.
Так, в компании по продаже автомобилей «Авилон» сообщили, что причинами роста цен стал дефицит как самих машин, так и комплектующих, а также инфляция и обновление моделей.
Например, автомобили германского концерна Volkswagen с января подорожали на 5–10%, корейские автомобили Hyundai — на 10%, Kia — на 5–20%. Произведенные в России автомобили Mitsubishi выросли в цене на 2,5–14%, импортные - сразу на 15%.
Цена на автомобили BMW стали выше на 10–25%. Cadillac подорожал примерно на 3–8%, а Mercedes Benz – только на 2,5%. При этом стоимостью люксовых автомобилей типа Aston Martin и Ferrari не изменилась.
Представитель дилера «Рольф» в свою очередь отметил, что в премиальном сегменте цены выросли сильнее, чем в массовом.