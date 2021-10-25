В Нижегородской области во время ремонта газопровода произошел мощный выброс метана
В Нижегородской области на газопроводе, который в настоящее время находится на ремонте, произошел мощный выброс метана. Инцидент произошел еще в начале октября, но известно о нем стало только сейчас
В Нижегородской области на газопроводе, который в настоящее время находится на ремонте, произошел мощный выброс метана. Инцидент произошел еще в начале октября, но известно о нем стало только сейчас.
Российские экстренные службы ничего о выбросе метана на газопроводе не сообщали. Информацию о происшествии опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на спутниковые данные геоаналитической фирмы Kayrros SAS.
По данным агентства, 5 октября уровень выбросов из нижегородского газопровода составил 164 тонны метана в час. По словам специалистов, если бы выброс с такой скоростью продолжался в течение часа, то его влияние на окружающую среду можно было бы сравнить с ежегодными выбросами около 8 тысяч автомобилей. Кроме того, в краткосрочной перспективе метан сильнее влияет на процесс глобального потепления, чем углекислый газ.
Специалисты Kayrros отметили, что выброс метана в Нижегородской области стал пятым по масштабу за год в российской нефтегазовой отрасли.
В госкомпании «Газпром» сообщили, что 5 октября проводились работы по устранению дефектов на трубопроводе. Во время ремонта произошел выброс газа, однако его объем не превысил установленных стандартов, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентом).