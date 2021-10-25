В Крыму морги перестали справляться с нагрузкой из-за высокой смертности от COVID-19
Власти планируют приобрести модульное холодильное оборудование, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших «в более или менее надлежащем состоянии»
На полуострове Крым морги перестали справляться с нагрузкой из-за роста смертности среди пациентов с COVID-19.
Врио главы регионального Минздрава Константин Скорупский сообщил «Коммерсанту», что из-за высокой смертности ковидных пациентов с проблемами столкнулись все отделения моргов. Власти планируют приобрести модульное холодильное оборудование, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших «в более или менее надлежащем состоянии».
Министр также сообщил о частых жалобах со стороны родственников умерших на ненадлежащее состояние тел, которым им выдают для похорон.
По данным на утро 25 октября, в республике Крым за минувшие сутки выявили 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель для региона с начала пандемии.