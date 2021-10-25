Сотни ученых подписали письмо в поддержку арестованного ректора «Шанинки»
Сотни российских ученых подписали открытое письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова в защиту Сергея Зуева
Сотни российских ученых подписали открытое письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова в защиту ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева, который был арестован по делу о хищении 21 млн рублей.
Письмо в поддержку Сергея Зуева опубликовано в издании «Троицкий вариант.Наука». Его подписали 240 ученых, сообщает «Медиазона» (издание признано иностранным агентом).
В своем письме российские ученые выражают озабоченность действиями прокуратуры, которая обжаловала решение суда об избрании ректору «Шанинки» меры пресечения в виде домашнего ареста. Коллеги Сергея Зуева сообщают, что у него имеются несколько серьезных диагнозов, а после суда ему была проведена операция на сердце. В следственном изоляторе он будет лишен квалифицированной медицинской помощи.
«Многочисленные поручители Сергея Эдуардовича Зуева, так же, как и мы, убеждены в его безупречной академической и общественной репутации и глубокой человеческой порядочности, что не позволяет верить в его причастность к какому бы то ни было хищению», - говорится в письме.
«Мы обращаемся к вам, уважаемый Игорь Викторович, с просьбой восстановить интересы законности и правосудия и дать соответствующему прокурору указание отказаться от поданного им апелляционного представления», - добавили ученые.