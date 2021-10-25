25 октября 2021, 14:34
«Ростелеком» потратит 187 млн рублей на новые автомобили бизнес-класса
Согласно данным портала госзакупок, госкомпания нуждается в автомобилях мощностью более 240 лошадиных сил с трехзонным климат-контролем, кожаным салоном и интеллектуальным круиз-контролем
Фото: Яндекс.Карты
Государственная компания «Ростелеком» планирует потратить 187 млн рублей на покупку 69 автомобилей бизнес-класса.
Согласно данным портала госзакупок, госкомпания нуждается в автомобилях мощностью более 240 лошадиных сил с трехзонным климат-контролем, кожаным салоном и интеллектуальным круиз-контролем. Кроме того, автомобили должны быть оборудованы премиальной аудиосистемой с девятью динамиками.
Таких автомобилей подрядчик должен поставить в количестве 23 единиц. В тендерной документации не указаны конкретные модели машин, но под данное описание подходят BMW 5, Audi A6 или Mercedes E-Class.
Остальные 46 автомобилей по описанию подходят под модели Toyota Camry или Nissan Teana, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Материалы по теме