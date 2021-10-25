На въезде в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов у туристов
Власти Севастополя в связи с приближающимся режимом «нерабочих дней» решили установить блокпосты на въезде в город. Сотрудники полиции будут останавливать все транспортные средства и проверять у туристов наличие QR-кодов
Власти Севастополя в связи с приближающимся режимом «нерабочих дней» решили установить блокпосты на въезде в город. Сотрудники полиции будут останавливать все транспортные средства и проверять у туристов наличие QR-кодов.
Чиновники сообщили РИА Новости, что въезд в Севастополь по QR-кодам, которые могут оформить привитые от коронавируса и переболевшие граждане, будет осуществляться только в период «нерабочих дней». Таким образом власти рассчитывают ограничить поток туристов на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, несмотря на данные об отмене бронирований в отелях после ужесточения антиковидных ограничений, многие гости могут разместиться в частном секторе.
«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», - заявил глава города.
Наплыв туристов в период «нерабочих дней» также ожидается в Краснодарском крае. По данным турагентств, на даты с 30 октября по 7 ноября значительно выросло количество бронирований.