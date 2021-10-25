Минтранс планирует повысить стоимость проезда по платным трассам на 40-70%
Согласно постановлению Минтранса, максимальный размер платы за проезд по платным трассам установлен на уровне 3 рубля за один километр платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года
Министерство транспорта России планирует увеличить максимальный размер платы за проезд по платным федеральным автотрассам. Проезд подорожает на 40–70%.
Согласно постановлению Минтранса, максимальный размер платы за проезд по платным трассам установлен на уровне 3 рубля за один километр платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 рубля за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет 5 рублей за один километр в ценах 2021 года, пишет «Интерфакс».
Транспортное ведомство предлагает повысить максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным «Автодором» федеральным дорогам с 3 рублей за километр до 5 рублей за километр, а за проезд по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) - с 21 рубля за километр до 29 рублей за километр. Для автобусов и грузовиков тарифы предлагается повысить с с 9,5 рубля за километр до 16,25 рубля за километр по дорогам и с 66,5 рубля за километр и 91,5 рубля за километр – по мостам и путепроводам.
В Минтрансе необходимость повышения размера оплаты проезда по платным дорогам объяснили ростом затрат на строительство новых трасс и выкупа земли под них.