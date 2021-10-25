Внебрачный сын главы Минобороны оказался злостным нарушителем правил дорожного движения
Данила Шебунов оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. С начала 2020 года представитель «золотой молодежи» десятки раз нарушил ПДД
Внебрачный сын главы Минобороны России Сергея Шойгу от Елены Каминскас Данила Шебунов (кстати, молодой человек внешне очень похож на своего известного отца) оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. С начала 2020 года представитель «золотой молодежи» десятки раз превысил разрешенную скорость и не пропускал машины со спецсигналами.
Telegram-канал «Можем объяснить» подчитал, что с начала 2020 года Данила Шебунов на своем автомобиле Audi Q5нарушил ПДД ровно 100 раз. Чаще всего сын министра превышал скорость (в некоторых случаях - более чем на 60 км/ч), выезжал на выделенную полосу для общественного транспорта, мешал проезду машинам со спецсигналами и неправильно парковал автомобиль.
Власти оштрафовали Данилу Шебунова на 104 250 рублей. Стоит отметить, что «тайный» сын главы Минобороны хотя и пренебрегает правилами дорожного движения, но штрафы оплачивает.
20-летнего Данилу Шебунова российские СМИ называют внебрачным сыном министра обороны Сергея Шойгу от Елены Каминскас (ранее Шебунова). Девушка работала бортпроводницей на рейсах летного отряда МЧС, когда ведомством руководил Шойгу. После знакомства с министром она занялась бизнесом и заработала на госконтрактах МЧС и Минобороны миллиарды рублей. The Insider (включен в реестр инагентов) сообщал, что Каминскас являеся владелицей роскошного особняка в элитном поселке Жуковка на Рублевском шоссе Московской области. Стоимость этого объекта оценивается в 1,5 млрд рублей.
Сам Данила Шебунов тоже пытался заниматься бизнесом, однако его компания по аренде и управлению недвижимостью ООО «Капитал Инвест» закончила 2020 год с убытком в размере 204 тысячи рублей. Однако это не помешало внебрачному сыну Сергея Шойгу в свои 20 лет стать долларовым миллионером. Общая площадь имущества компании «тайного» сына Шойгу - почти 400 квадратных метров. Стоимость этого имущества оценивается в 150 млн рублей.
Параллельно с этим молодой человек выступает в футбольном клубе «Арсенал» (Тула), в делах которого лично участвует губернатор региона Алексей Дюмин – бывший заместитель Сергея Шойгу.