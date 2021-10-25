Кремль объяснил рост цен на продукты влиянием «неблагоприятной международной конъюнктуры»
В правительстве заявили, что постоянно мониторят ситуацию с ценами, а также использует механизмы, которые должны исключить «скачкообразный» рост цен на продовольствие
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил рост цен на продукты в России влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры. Чиновник добавил, что это объективные процессы, влияние которых невозможно компенсировать полностью в рамках внутренней политики.
Дмитрий Песков также заверил журналистов, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами, а также использует механизмы, которые должны исключить «скачкообразный» рост цен на продовольствие, сообщает «Интерфакс».
Накануне, производители предупредили о существенно повышении розничных цен на овсянку, гречку и другие крупы в ноябре. Крупы в среднем подорожают на 10-20%. Поставщики ссылаются на то, что окончание сбора зерновых не привело к снижению цен, а вызвало дальнейший рост, сообщает «КоммерсантЪ».