В Турции семерых российских туристов арестовали по подозрению в поджоге леса
Дипломаты сообщили, что турецкие силовики задержали 23 октября группу российских туристов, которая совершала поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Семерых россиян задержали по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа
В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса. Информацию об этом подтвердили агентству ТАСС в российском посольстве в Анталье.
Дипломаты сообщили, что турецкие силовики задержали 23 октября группу российских туристов, которая совершала поход по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Семерых россиян задержали по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа.
В настоящее время туристы находятся под стражей.
В свою очередь турист Дмитрий Коршунов написал в Instagram, что на пути по ликийской тропе он с товарищами увидел пожар. Россияне сообщили о происшествии по телефону 911, до приезда экстренных служб пытались самостоятельно потушить пожар. Но в итоге их обвинили в поджоге леса и отправили под арест. Коршунов также сообщил, что российские дипломаты отказываются им помогать.