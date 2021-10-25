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25 октября 2021, 12:44

Основатель Gulagu.net анонсировал публикацию документов ФСБ и ФСИН о пытках и вербовке заключенных

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин сообщил, что в секретном архиве ФСИН и ФСБ, который организации передал бывший заключенный-программист, содержатся планы силовиков по вербовке и пыткам осужденных

Основатель Gulagu.net анонсировал публикацию документов ФСБ и ФСИН о пытках и вербовке заключенных
Фото: tver.mk.ru

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net («Гулагу.нет») Владимир Осечкин сообщил, что в секретном архиве ФСИН и ФСБ, который организации передал бывший заключенный-программист, содержатся планы силовиков по вербовке и пыткам осужденных. Правозащитник пообещал уже в ближайшие дни опубликовать эти данные.

Владимир Осечкин рассказал, что сейчас правозащитники вместе с журналистами изучают материалы под грифом «секретно» оперативного управления территориального органа ФСИН «одного из самых пыточных регионов». Речь идет о планах оперативных разработок, планах-легендах по вербовке арестантов и использование их в качестве негласных агентов, а также «трафаретных» постановлений начальников колоний и судей.

Основатель Gulagu.net отметил, что полученные ими данные рисуют полную картину «пыточных конвейеров» в учреждениях ФСИН, а также доказывают тот факт, что пытки в СИЗО и колониях использовались в оперативных целях ФСИН и управлением «М» ФСБ.

«До этого мы показывали одну составляющую — пытки, изнасилования. Но это лишь элемент бесчеловечной системы. Скоро мы представим и покажем миру, для чего они пытали людей. (…) Вся эта их «оперативная работа» - порочные традиции НКВД/ОГПУ/КГБ/ГУЛАГа. Это несмываемый позор, который они прятали под грифом «секретно». Но теперь этот «гриф» улетел и скоро весь мир узнает страшную правду», - заявил Владимир Осечкин.

Напомним, что ранее правозащитники опубликовали записи пыток и изнасилований заключенных из секретного архива ФСИН и ФСБ. По факту этих записей Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, при этом информации о задержании причастных к пыткам пока не поступало.

Архив записей пыток на 40 Гб передал правозащитникам программист Сергей Савельев, который провел несколько лет в колонии и там обслуживал камеры и видеорегистраторы ФСИН. В настоящее время он находится в Европе под защитой.

Между тем, российские власти объявили Савельева в розыск якобы за нарушение им условий условно-досрочного освобождения, а также незаконное получение сведений, составляющих гостайну.

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