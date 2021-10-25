25 октября 2021, 11:59
В России за последние сутки коронавирусом заразились 37 930 человек
В России седьмой день подряд фиксируется рекордное количество смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в результате осложнений скончались 1069 человек
Фото: severpost.ru
В России седьмой день подряд фиксируется рекордное количество смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в результате осложнений скончались 1069 человек.
Коронавирусом заразились за последние сутки 37 930 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявили у 8 279 573 человек в России.
В Москве за прошедшие сутки выявили 7778 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2693, в Московской области – 3127, в Самарской области – 1184.