25 октября 2021, 11:53
Владимир Путин поручил перевести на удаленку работников старше 60 лет
Президент Владимир Путин подписал постановление о переводе на удаленную работу сотрудников старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал постановление о переводе на удаленную работу сотрудников старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации и формирования иммунитета.
Глава государства также поручил главам регионов совместно с руководителями организаций и предприятий перевести на удаленную работу граждан, имеющих хронические заболевания в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.
Одновременно с этим Владимир Путин поручил правительству каждый день проводить мониторинг доступности лекарственных препаратов и медицинского кислорода для оказания помощи пациентам с коронавирусом.