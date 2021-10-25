Жительница Ахтубинска отсудила у больницы миллион рублей за смерть мужа от COVID-19
Адвокат Сергей Броницкий написал в своем Instagram, что в июне 2020 года 60-летний житель Ахтубинска пошел к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Также мужчина сразу сообщил медикам, что имел контакт с заразившимся коронавирусом человеком
В Астраханской области женщина отсудила у местной больницы миллион рублей за смерть 60-летнего супруга от коронавируса.
Адвокат Сергей Броницкий написал в своем Instagram, что в июне 2020 года 60-летний житель Ахтубинска пошел к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Также мужчина сразу сообщил медикам, что имел контакт с заразившимся коронавирусом человеком. Однако врач ахтубинской больницы пришел к выводу, что у мужчины обычная ОРВИ и назначил ему лечение грудным сбором.
Первые анализы у мужчины взяли только 22 июня, но в тот же день он скончался. Коронавирус у пациента подтвердили уже посмертно.
Супруга умершего пациента обратилась в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины. Судмедэкспертиза нашла дефекты в медицинской помощи, но не связь между ними и кончиной пациента, сообщает «Лента.ру».
Позже женщина обратилась в суд с требованием о выплате ей компенсации в размере миллиона рублей и выиграла его. Сергей Броницкий отметил, что решение суда является важным прецедентом, так как ранее истцам удавалось отсудить максимум 50 тысяч рублей за халатность медиков.