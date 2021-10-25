Силовики задержали двух человек по делу о взрыве на рязанском заводе «Эластик»
В Рязанской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в рамках расследования уголовно дела о взрыве на местном заводе «Эластик». Напомним, что в результате взрыва погибли 17 человек
В Рязанской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в рамках расследования уголовно дела о взрыве на местном заводе «Эластик». Напомним, что в результате взрыва погибли 17 человек.
Сегодня следователи направят в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу, сообщает ТАСС.
Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области произошел рано утром 22 октября, когда рабочие уже заступили на смену. В результате взрыва погибли 17 рабочих. На записи с места происшествия видно, как взрывной волной отбрасывает рабочих, которые в этот момент разгружали мешки.
25 октября в Рязанской области объявлен днем траура по погибшим сотрудникам завода.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.