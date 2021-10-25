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Общество
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25 октября 2021, 11:34

Силовики задержали двух человек по делу о взрыве на рязанском заводе «Эластик»

В Рязанской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в рамках расследования уголовно дела о взрыве на местном заводе «Эластик». Напомним, что в результате взрыва погибли 17 человек

Силовики задержали двух человек по делу о взрыве на рязанском заводе «Эластик»
Фото: srb62.ru

В Рязанской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в рамках расследования уголовно дела о взрыве на местном заводе «Эластик». Напомним, что в результате взрыва погибли 17 человек.

Сегодня следователи направят в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу, сообщает ТАСС.

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области произошел рано утром 22 октября, когда рабочие уже заступили на смену. В результате взрыва погибли 17 рабочих. На записи с места происшествия видно, как взрывной волной отбрасывает рабочих, которые в этот момент разгружали мешки.

25 октября в Рязанской области объявлен днем траура по погибшим сотрудникам завода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшем смерть одного и более человек.

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