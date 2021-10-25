Глава центра имени Гамалеи назвал долю купивших сертификаты о вакцинации среди заболевших COVID-19
Директор Центра имени Гамалеи, специалисты которого разработали вакцину «Спутник V», назвал долю граждан с фальшивыми сертификатами о сделанной прививке, которые в итоге заразились коронавирусом
Директор Центра имени Гамалеи, специалисты которого разработали вакцину «Спутник V», назвал долю граждан с фальшивыми сертификатами о сделанной прививке, которые в итоге заразились коронавирусом.
По словам Александра Гинцбурга, около 80 заболевших COVID-19 россиян в реальности не привились и купили сертификаты о вакцинации.
«Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами», - заявил глава научного центра, слова которого приводит ТАСС.
Г-н Гинцбург отметил, что проверить реальное наличие прививки у человека можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Именно так специалисты и выяснили, сколько среди заразившихся коронавирусом россиян тех, кто сертификат купил.
Александр Гинцбург в этой связи отметил, что россияне, покупающие сертификаты, тратят деньги, а потом заболевают коронавирусом и даже умирают.