Власти Швейцарии закрыли уголовное дело против Тельмана Исмаилова
Власти Швейцарии закрыли уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который ранее получил политическое убежище в Черногории
Власти Швейцарии закрыли уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который ранее получил политическое убежище в Черногории.
Адвокат бизнесмена Марина Русакова сообщила «Коммерсанту», что дело было закрыто из-за недостатка доказательств. Так, прокуратура Швейцарии не получила доказательств причастности Тельмана Исмаилова «к тем или иным преступлениям». Бизнесмену по решению властей выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.
Напомним, что в России Тельман Исмаилов обвиняется в организации заказных убийств. В начале октября экс-владельца Черкизовского рынка задержали по запросу российских властей в Черногории. Однако на прошлой неделе стало известно, что г-н Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, поэтому в Россию его экстрадировать не будут.