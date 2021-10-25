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25 октября 2021, 08:37

Власти Швейцарии закрыли уголовное дело против Тельмана Исмаилова

Власти Швейцарии закрыли уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который ранее получил политическое убежище в Черногории

Власти Швейцарии закрыли уголовное дело против Тельмана Исмаилова
Фото: НТВ

Власти Швейцарии закрыли уголовное дело в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который ранее получил политическое убежище в Черногории.

Адвокат бизнесмена Марина Русакова сообщила «Коммерсанту», что дело было закрыто из-за недостатка доказательств. Так, прокуратура Швейцарии не получила доказательств причастности Тельмана Исмаилова «к тем или иным преступлениям». Бизнесмену по решению властей выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.

Напомним, что в России Тельман Исмаилов обвиняется в организации заказных убийств. В начале октября экс-владельца Черкизовского рынка задержали по запросу российских властей в Черногории. Однако на прошлой неделе стало известно, что г-н Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, поэтому в Россию его экстрадировать не будут.

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