25 октября 2021, 08:27
В шести российских регионах начался режим нерабочих дней из-за коронавируса
На федеральном уровне режим нерабочих дней введен с 30 октября по 7 ноября, однако регионам с наиболее неблагополучной эпидемиологической обстановкой было рекомендовано объявить локдаун раньше
Фото: Взгляд-инфо
В шести регионах России с 25 октября начались нерабочие дни, которые были объявлены властями из-за высокой заболеваемости коронавирусом и высокой смертности.
На федеральном уровне режим нерабочих дней введен с 30 октября по 7 ноября, однако регионам с наиболее неблагополучной эпидемиологической обстановкой было рекомендовано объявить локдаун раньше.
Так, с 25 октября режим нерабочих дней вводится в Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях, а также в Пермском крае. При этом власти Татарстана, где ситуация с COVID-19считается критической, отказались уходить на режим нерабочих дней до 30 октября.
В Москве и Московской области режим нерабочих дней вводится с 28 октября.