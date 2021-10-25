В Самаре началось тестирование системы защиты школ от колумбайнеров
Директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов рассказал, что их разработкой уже заинтересовались «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». При этом в Самаре уже началось тестирование системы защиты от колумбайнеров
В Самаре началось тестирование системы, которая должна выявлять вооруженных людей при подходе к школе и вызывать полицию.
Систему по защите учебных заведений от колумбайнеров разработала компания NtechLab, совладельцами которой являются госкорпорация «Ростех» и фонд Рубена Варданяна.
Директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов рассказал «Коммерсанту», что их разработкой уже заинтересовались «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». При этом в Самаре уже началось тестирование системы защиты от колумбайнеров.
В рамках пилотного проекта в районе города, где расположены школы, установят камеры видеонаблюдения, которые могут вычислять вооруженных людей. В случае нахождения в зоне действия камеры человека с оружием, система подаст сигнал на школьный пункт охраны. Если охранник не отреагирует, система заблокирует входы в учебное заведение, а также сообщит об угрозе в полицию.
При этом в NtechLab сообщили, что пока камеры могут распознавать только определенный вид оружия. Например, небольшой пистолет они заметить не смогут.