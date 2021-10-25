25 октября 2021, 01:44
60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов сыграл свадьбу в Италии с 24-летней наездницей
Церемония бракосочетания проходила в Италии в Grand Hotel Tremezzo - одном из самых дорогих отелей на озере Комо. Ведущей мероприятия была журналистка Ксения Собчак, а среди гостей были замечены звезды российского шоу-бизнеса
Фото: butkevich_888
Бывший член Совета Федерации Андрей Вавилов в возрасте 60 лет женился на 24-летней наезднице Софи-Антуанетте Дилуа.
Церемония бракосочетания проходила в Италии в Grand Hotel Tremezzo - одном из самых дорогих отелей на озере Комо. Руководитель свадебного агентства Александра Ковтун рассказала «Известиям», что стоимость праздника могла составить минимум 40-50 тысяч евро (3,3-4,1 млн рублей).
Ведущей мероприятия была журналистка Ксения Собчак, а среди гостей были замечены звезды российского шоу-бизнеса.
Андрей Вавилов с 1992 по 1997 гг. занимал должность заместителя министра финансов, а сенатором он был с 2002 по 2010 гг.