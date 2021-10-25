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25 октября 2021, 01:11

На американский рынок поступила партия использованных медицинских перчаток

На фоне повышенного спроса на средства индивидуальной защиты недобросовестные поставщики стали обрабатывать использованные и выброшенные перчатки, чтобы придать им товарный вид

На американский рынок поступила партия использованных медицинских перчаток
Фото: sty.com.ua

На американский рынок поступила партия ранее использованных одноразовых медицинских перчаток.

По данным телеканала CNN, ответственность за поставку в США использованных средств индивидуальной защиты несут нелегальные предприятия в Таиланде.

Журналисты установили, что на фоне повышенного спроса на средства индивидуальной защиты недобросовестные поставщики стали обрабатывать использованные и выброшенные перчатки, чтобы придать им товарный вид. Такие перчатки моют вручную, красят, сушат, а потом продают.

Первые жалобы на продукцию из Таиланда поступили в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в феврале. Однако и после этого поставщик из Таиланда продолжал экспортировать в США использованные перчатки.

Тайский регулятор по санитарным вопросам провел несколько рейдов против поставщиков использованных перчаток. Однако пока не удалось установить общий объем «грязной» продукции, которая попала в США.

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