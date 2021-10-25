25 октября 2021, 00:38
Минздрав разрешил вакцинировать «Спутником V» кормящих матерей
При этом в инструкции к препарату говорится, что клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у кормящих женщин и младенцев отсутствуют
Фото: russian.cgtn.com
Министерство здравоохранения разрешило использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» женщинам в период грудного вскармливания.
При этом в инструкции к препарату говорится, что клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у кормящих женщин и младенцев отсутствуют. Кроме того, пока нет конкретных данных о том, могут ли действующие в вакцине вещества проникать в грудное молоко.
В инструкции отмечается, что перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины против коронавируса необходимо оценить риски и пользу прививки.
При этом российские специалисты ранее одобрили применение «Спутника V» для вакцинации беременных женщин.