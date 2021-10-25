Власти Петербурга ужесточат антиковидные требования в период нерабочих дней
В соответствии с постановлением губернатора Александра Беглова, в северной столице ограничат работу кафе и ресторанов (они смогут работать только на доставку), предприятий розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга
Власти Санкт-Петербурга сообщили об ужесточении антиковидных норм в городе во время нерабочих дней, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября.
В соответствии с постановлением губернатора Александра Беглова, в северной столице ограничат работу кафе и ресторанов (они смогут работать только на доставку), предприятий розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга.
Также закрываются кинотеатры, библиотеки, фитнес-залы, бассейны, аквапарки, океанариумы, детские игровые комнаты, ледовые катки, салоны красоты, массажные салоны, бани, СПА-центры.
Работать в обычном режиме будут только аптеки, продовольственные магазины, пункты общественного питания на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
Стоматологическим и ветеринарным клиникам власти разрешили оказывать только экстренную помощь.
Работодателей обязали перевести 70% своих сотрудников на дистанционный режим работы.
Размещение в петербургских гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях с 30 октября по 7 ноября возможно только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста сроком годности 72 часа.